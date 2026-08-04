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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخميس .. انطلاق كاس الفراعنة لجمباز الايروبيك بصالة حسن مصطفى

كأس الفراعنة
كأس الفراعنة
محمد سمير

تنطلق بعد غداً الخميس بطولة كاس الفراعنة لجمباز الايروبيك  التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 الي 9 اغسطس  الجاري علي صالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 30 هيئة رياضية باجمالي 290 لاعب و لاعبة


ويقام غدا الاجتماع الفني لبطولة كاس الفراعنة لجمباز الايروبيك لمناقشة جدول المنافسات، واعتماد أسماء اللاعبين واللاعبات، وشرح القوانين التحكيمية للفرق المشاركة قبل انطلاق البطولة
وتنهي الاندية والهيئات الرياضية  المشاركة في البطولة استعداداتها النهائية غداً علي صالة حسن مصطفى قبل انطلاق البطولة يوم الخميس 
ومن جانبه انهي اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين استعداداته لاستضافة بطولة كاس الفراعنة لجمباز الايروبيك 
وتواصل لجان البطولة عملها علي مدار اليوم من اجل الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية والإدارية 
وباتت سلسلة بطولات الفراعنة الدولية في مختلف فروع الجمباز، تمثل أهمية كبيرة على المستوى الدولي، حيث ارتفعت نسبة المشاركة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بفضل المستوى المبهر
تنظيميا وفنيا.
وتشهد بطولات الفراعنة الدولية للجمباز إقبال كبير من دول العالم للمشاركة, من أجل الاستفادة من المستويات الفنية المرتفعة التي تشهدها النسخ المتعاقبة، وأيضا للاستفادة من القدرات التنظيمية التي بات يمتلكها الاتحاد المصري للجمباز تحت قيادة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز
وتعتبر سلسلة بطولات الفراعنة الدولية التي تنظمها مصر بجميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر

ونجح اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين ورئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فى وضع البطولة على الخريطة الدولية حتى أصبحت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول على المشاركة بها بعد النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبري تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز على مستوى العالم.
ويشارك في البطولة 30  هيئة رياضية
وهي:


-اكاديمية الهرم الرابع (مصر)
-نادي 23 يوليو (مصر)
-اكاديمية باليرينا جيرلز (مصر)
-اكاديمية هليوبوليس (مصر)
-اكاديمية ستارز (مصر)
-نادي الزمالك (مصر)
-نادي الاتحاد السكندري (مصر)
-اكاديمية باترفلاي (مصر)
-نادي الجياد (مصر)
-اكاديمية جولدن (مصر)
-نادي البيطاش (مصر)
-نادي جزيرة الورد (مصر)
-اكاديمية فيولامينا (مصر)
-اكاديمية المعادي (مصر)
-نادي الزهور (مصر)
-اكاديمية الامبراطورية (مصر)
-نادي النوبي (مصر)
-نادي النادي شيراتون (مصر)
-نادي الصيد السكندري (مصر)
-اكاديمية جيمناستيكا (مصر)
-رويال جيمناستيكس سنتر(مصر)
-نادي الاتحاد السوداني (مصر)
-اكاديمية الدورا (مصر)
-اكاديمية سبيد سبورتس (مصر)
-CAGPDURD Club (البرتغال)
-اكاديمية الصفا (مصر)
-نادي اوليمبيا (مصر)
-نادي سموحة (مصر)
-اليكس جيمناستيكس سنتر (مصر)
-Avenir Ariana Club (تونس)

باجمالي 290 لاعب ولاعبة

كاس الفراعنة جمباز الايروبيك حسن مصطفى إيهاب أمين

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