تقارير تركية: طرابزون سبور يتوصل لاتفاق لضم النجم المصري محمد صلاح لمدة موسمين

توصل نادي طرابزون سبور التركي لاتفاق للتعاقد مع قائد المنتخب المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الصحفي التركي ياجيز سابونجوغلو - في تغريدة عبر حسابه الخاص بمنصة (إكس) اليوم /الثلاثاء/ عن توصل النادي لاتفاق لضم صلاح لمدة موسمين.

في السياق، كشفت صحيفة (فاناتيك) التركية في تقرير عن اقتراب طرابزون سبور من حسم "صفقة القرن" بضم صلاح لصفوفه خلال الصيف الحالي.

ووفقًا للصحيفة، فإن رئيس طرابزون سبور أرطغرل دوجان كان حريصًا للغاية إزاء الإدلاء بأي تصريحات تخص الصفقة لاسيما مع عدم توقيع العقد بشكل رسمي حتى الآن.

وذكرت الصحيفة أن ممثل صلاح ومحاميه أخبر دائرته المقربة بتوصلهم لاتفاق لانتقال صلاح لصفوف النادي التركي، مضيفةً أن صلاح، الذي يقضي إجازته الصيفية حالياً في اليونان، سيطير إلى تركيا، فور توقيعه العقد.

وبدأت إدارة نادي طرابزون سبور بالفعل الاستعدادات اللازمة لاستقبال صلاح في إسطنبول اليوم.

وأصبحت تطورات "صفقة القرن" حديث الساعة في الصحافة البريطانية والإعلام العربي، وسط ترقب شديد من الجماهير، ورغم أن إدارة طرابزون سبور كانت تخطط في البداية لضم اللاعب اليوم، إلا أن البعض يرى أن وصول صلاح قد يتأخر إلى بعد غد /الخميس/ أو الجمعة تبعاً لأي تطورات غير متوقعة.

وينظر طرابزون سبور إلى صفقة صلاح على أنها أكثر من مجرد صفقة تاريخية لما لها من أثر إيجابي محتمل على صورة المدينة وقيمتها السياحية.

وأصبح محمد صلاح لاعبًا حرًا هذا الصيف بعد انتهاء مسيرته التي امتدت تسع سنوات في نادي ليفربول الإنجليزي.

وغادر صلاح صفوف ليفربول وهو ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، برصيد ٢٥٧ هدفًا في ٤٤٢ مباراة، خلف إيان راش وروجر هانت.

وخلال فترة وجوده في النادي، ساهم في فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، والعديد من الألقاب الكبرى الأخرى.