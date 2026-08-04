غدا..انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 وتسجيل الرغبات عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2026، غدًا الأربعاء 5 أغسطس 2026 تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2026 للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إيذانًا ببدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين بالنظامين الحديث والقديم، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب طوال فترة المرحلة الأولى.

موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي أن تسجيل الرغبات 2026 يبدأ صباح غد الأربعاء 5 أغسطس، ويستمر حتى الأحد 9 أغسطس 2026، على أن يُغلق باب التسجيل في تمام الساعة السابعة مساءً من اليوم الأخير.

خطوات التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكليات المرحلة الأولى

تشمل الخطوات ما يلي:

1 - قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا. www.tansik.egypt.gov.eg

2 - قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.