مش هسايرك في الكلام | رئيس شعبة المخابز لوزير التموين : الأسعار مزعلانا

أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن قرار تحديد أسعار الخبز السياحي والفينو الصادر عن وزارة التموين يعود إلى دراسة أُعدت منذ أكثر من عام خلال فترة الوزير السابق الدكتور علي المصيلحي، مشيرًا إلى أن الشعبة لم تشارك في مناقشة القرار بصيغته الحالية مع وزير التموين، لكنها ستلتزم بتنفيذه مع بحث ملاحظات أصحاب المخابز خلال اجتماع مرتقب مع الوزير.

وقال خلال مادخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الأسعار التي أعلنتها وزارة التموين ليست جديدة، وإنما تم إعدادها منذ أكثر من عام خلال فترة الوزير السابق الدكتور علي المصيلحي، إلا أن متغيرات السوق حينها حالت دون إصدارها في ذلك الوقت.

وأضاف: "الأسعار مزعلانا طبعا والمواطن يستفيد على دماغنا ما إحنا والمواطنين واحد ، إحنا شغالين بآليات موجودة ، عشان اطمنكم السعر ده كان موضوع من أيام الدكتور على مصيلحي".

وأوضح أن أصحاب المخابز يعملون في سوق حرة بالنسبة لمستلزمات الإنتاج، قائلًا: "إحنا بنشتغل بالغاز والسولار والدقيق وفق آليات السوق، وارتفاع تكلفة الإنتاج كان له تأثير مباشر".

وأشار إلى أن سعر طن الدقيق ارتفع، وهو ما استدعى إعادة النظر في سعر رغيف الخبز السياحي، لافتًا إلى أن بعض المخابز تنتج أرغفة بوزن 150 جرامًا، ويتراوح سعرها بين 3 و4 جنيهات بحسب المنطقة.

وأكد رئيس الشعبة العامة للمخابز أن الشعبة لم تعقد أي اجتماع مع وزير التموين لمناقشة الأسعار الجديدة قبل صدور القرار.

وقال: "انا مقعدتش مع الوزير ولا درست معاه أي حاجة، والقرار لما صدر كانت ردود الأفعال موضوعية وأنا مقدرش ألزم بني آدم كل ساعة والتانية وأقوله نفذ القرار ، إذا اردت أن تطاع فأمر بالمستطاع".

وأشار غراب إلى أن عدد المخابز في مصر يبلغ نحو 230 ألف مخبز، يعمل منها نحو 229 ألفًا بصورة فعلية.

وقال: "كل المخابز البلدي هتلتزم بالقرارات التي صدرت، لكن بالنسبة للخبز السياحي والفينو، هنجلس مع الوزير ونتناقش في الأسعار وآليات التطبيق".

وأضاف: "وزير التموين أدرى بالكلام اللي بيقوله ومش أنا اللي هسايرك في الكلام وأقول حاضر ونعم وقرارات الدولة على دماغنا ولو عايزين نعلق يفط على المحلات نعلق ، وخلاص ده القرار طلع واجب النفاذ ، أنا هتكلم مع الوزير أمال هنتكلم مع المواطن اللي بياخد رغيفين عيش، إحنا عايشين بالمواطن".

واختتم: "من الصبح التليفونات ما بطلتش، وأنا بوجه زملائي بالالتزام بالقرار، وفي الوقت نفسه هنجلس مع وزير التموين لمناقشة كل الملاحظات الخاصة بالأسعار".