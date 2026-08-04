جمال شعبان يكشف 3 مفاتيح ذهبية للعيش بصحة جيدة والوقاية من أمراض القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك تخصصًا طبيًا يُعرف بـ"طب النوم"، وهو ما يعكس أهمية النوم الصحي لجميع أعضاء الجسم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن هناك العديد من العوامل التي تساعد على تحسين جودة النوم، بما يضمن وصول الأكسجين إلى الجسم بصورة سليمة، وانتظام عمل القلب، والوقاية من الأزمات القلبية.

ولفت إلى أن النوم الصحي، إلى جانب خلو المعدة من الطعام أثناء النوم، من أهم العوامل التي تحافظ على صحة القلب والعقل، وتقلل من فرص الإصابة بالمشكلات الصحية.

مفاتيح الصحة تتمثل في ثلاثة أمور

وأشار إلى أن سلامة القلب تتطلب النوم بمعدة خالية من الطعام، مؤكدًا أن مفاتيح الصحة والعيش لفترة أطول دون أمراض تتمثل في ثلاثة أمور، وهي: "معدة خالية من الطعام، ورأس خالية من الهموم، وقدمان دافئتان عند النوم".

وكشف أن راحة البال من أهم أسباب التمتع بصحة جيدة، موضحًا أن تحقيقها يتطلب التسامح ونشر السلام بين الناس، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خيركم من يبدأ بالسلام».