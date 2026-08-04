14 جائزة ماسية متتالية.. إنجاز يرسخ الريادة المصرية في رعاية مرضى السكتة الدماغيةبمستشفيات جامعة عين شمس

تواصل وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية – بمستشفيات جامعة عين شمس (وحدة الأستاذ الدكتور هاني عارف) كتابة تاريخ جديد من التميز، بعد حصولها على الجائزة الماسية (Diamond Status) من World Stroke Organization – Angels Initiative للربع الثاني من عام 2026، ليصل إجمالي الإنجازات المتتالية إلى ١٤ جائزة ماسية.

💎 2023: أربع جوائز ماسية

💎 2024: أربع جوائز ماسية

💎 2025: أربع جوائز ماسية

💎 2026: جائزتان ماسيتان (الربع الأول والربع الثاني)

الإجمالي: 14 جائزة ماسية متتالية

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة طويلة من الانجاز و التميز ساهم فيها القائمين عليها حيث كانت وحدة السكتة الدماغية بطب عين شمس أول وحدة في مصر تتصدر هذا التصنيف العالمي، محافظةً على أعلى معايير الجودة في تشخيص وعلاج السكتة الدماغية، وفقًا للمعايير الدولية.

هذا النجاح هو ثمرة سنوات من العمل الدؤوب، والتفاني، وروح الفريق الواحد، ويعكس التزام جميع أعضاء الوحدة بتقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضى السكتة الدماغية برعاية إدارة مستشفيات جامعه عين شمس

نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الزملاء من:

الأطباء المقيمين

المدرسين المساعدين

النواب

أعضاء هيئة التدريس الحاليين والسابقين

فرق التمريض والفنيين والإداريين

وكل من ساهم في بناء هذا الصرح العلمي والطبي على مدار سنوات حتى أصبح نموذجًا يُحتذى به في مصر والمنطقة العربية ومنارة تعليمية بالشرق الاوسط بمجال علاج السكتات الدماغية.