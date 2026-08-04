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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طهران تلوح بتفاهم قريب حول مضيق هرمز وتتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى أن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان بشأن آلية عبور السفن في مضيق هرمز دخلت "مرحلة جديدة"، مشيراً إلى أن التوصل إلى تفاهم بات قريباً، لكنه اتهم الولايات المتحدة بالتدخل في المسار التفاوضي ومحاولة نسب أي اتفاق محتمل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت قناة “برس تي في” الإيرانية، عن المسؤول قوله إن التوصل إلى اتفاق مع مسقط بشأن مضيق هرمز أصبح وشيكاً، شرط أن تتوقف الولايات المتحدة عن التدخل في المباحثات، معتبراً أن الدور الأمريكي يؤدي إلى إبطاء سير المفاوضات بدلاً من تسهيلها.

وقال المسؤول الإيراني إن ترامب يسعى إلى تقديم أي إنجاز محتمل في ملف مضيق هرمز باعتباره نتيجة مباشرة لتحركاته السياسية، مضيفاً أن "تدخلاته لا تؤدي إلا إلى إبطاء المفاوضات"، بحسب ما نقلته القناة.

وأوضح المسؤول أن أي ترتيبات جديدة بشأن حركة الملاحة في المضيق يجب أن تحافظ على "المصالح السيادية لإيران"، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على صياغة آلية عبور تراعي حقوقها الأمنية والسياسية في الممر البحري الحيوي.

وأضاف في تصريحات لاحقة أن المحادثات مع سلطنة عمان "دخلت مرحلة جديدة رغم التدخل الأمريكي"، في إشارة إلى استمرار الاتصالات بين طهران ومسقط للتوصل إلى صيغة تفاهم بشأن إدارة حركة السفن عبر المضيق.
 

سلطنة عمان عبور السفن في مضيق هرمز مضيق هرمز الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتصالات بين طهران ومسقط

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