يديران صفحة على السوشيال ميديا.. القبض على شخصين نصبا على مواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام القائم على إحدى صفحات التسويق الإلكترونى بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالى وقيامه بالتعدى عليه بالسب حال مطالبته باسترداد المبلغ المالى بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القاهرة) وبمواجهتهما اعترفا بممارستهما نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية بمواقع التواصل الاجتماعى والإعلان من خلالها عن ببيع الخزائن الحديدية وماكينات عد النقود "على خلاف الحقيقة" والاتصال بعملائهما لمطالبتهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمقدم حجز وعقب ذلك يقومان بالإستيلاء عليها وغلق هواتفهم.

وضبط بحوزتهما (جهاز حاسب آلى – 3 هواتف محمول "بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – 5 بطاقات دفع إلكترونى – 4 خزائن حديدية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.