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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

يحرضان على الفسق والفجور.. القبض على شخصين نشرا فيديوهات بملابس نسائية بأكتوبر

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخصين نشرا فيديوهات تحرض على الفسق والفجور بأكتوبر.

وقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن إرتدائهما ملابس نسائية وقيامهما بالرقص والتحريض على الفجور.


 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة وبحوزتهما (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفا بنشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وكذا إستقطاب راغبى المتعة لممارسة الفجور .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



 

الأجهزة الأمنية فيديوهات الفسق والفجور

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