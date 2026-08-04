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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

اسعار السبائك الذهب
اسعار السبائك الذهب
رشا عوني

يستعرض موقع صدى البلد، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ، وأسعار السبائك الذهب بأوزانها كافة، والتي تلقى إقبالاً كبيراً كنوع من الاستثمار الآمن في الذهب، وخاصة سبيكة 5 جرام وسبيكة 10 جرام؛ لسهولة إعادة بيعها، كذلك يبحث الكثير عن سعر الجنيه الذهب اليوم، والذي يعد من أفضل الخيارات للاستثمار في الذهب.



سعر سبيكة الذهب BTC 1 جرام

يسجل سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الثلاثاء بالمصنعية 1 جرام 6867 جنيها، وسعر إعادة البيع 6685 جنيها.

سعر سبيكة الذهب BTC 5 جرام

كما يسجل سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الثلاثاء بالمصنعية 5 جرامات في 33 ألفا و835 جنيها، وسعر إعادة البيع 33 ألفا و427 جنيها.

سعر سبيكة الذهب BTC

10 جرامات

ويبلغ سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الثلاثاء بالمصنعية 10 جرام 67 ألفا و640 جنيها، وسعر إعادة البيع 66 ألفا و855 جنيها.

سعر سبيكة الذهب BTC 

 20 جراما

كما يبلغ سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الثلاثاء بالمصنعية 20 جرام 135 ألفا و240 جنيها، وسعر إعادة البيع 133 ألفا و710 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 50 جرام

ووصل سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الثلاثاء بالمصنعية 50 جراما إلى 337 ألفا و950 جنيها، وسعر إعادة البيع 334 ألفا و275 جنيها.

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم  100 جرام

كما وصل سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الثلاثاء بالمصنعية 100 جرام إلى 675 ألفا و700 جنيه، وسعر إعادة البيع 668 ألفا و550 جنيها.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6720 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6665 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5880  جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5830 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5040 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4995 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3920 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3885 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47040 جنيها.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46640 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 209015 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو240415 جنيهات.

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