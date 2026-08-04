مفيش البط الكيني .. خالد الغندور : الكونفدرالية هذا الموسم نارية

أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل بعد حديثه عن قوة النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدا أن المنافسة هذا الموسم ستكون مختلفة تماما عن السنوات الماضية، في ظل وجود عدد كبير من الأندية صاحبة التاريخ والخبرة القارية.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :الكونفدرالية السنة دي في منتهي القوة الأهلي والرجاء والوداد وأهلي طرابلس والبطل اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد وزد وفرق مميزة ومفيش البط الكيني والوز البوروندي والكلام الفارغ ده.



وتابع : بس اكيد دوري الأبطال اقوي و مؤهلة لكأس العالم للأندية الزمالك و صن داونز و بيراميدز و الترجي و الافريقي و المولودية و الهلال و السويحلي و المريخ و بطل تنزانيا و بطل الكونغو و علي العموم منتظرين القرعة.