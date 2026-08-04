الغندور: البعض يتجاهل أخطاء تحكيمية مشابهة ويهاجم محمود وفا فقط

علق الإعلامي خالد الغندور على الجدل التحكيمي الخاص بمباراة الأهلي وسيراميكا، مؤكدًا أن بعض الحكام انتقدوا الحكم محمود وفا بسبب عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي، رغم أن الحالة كانت تقديرية بعد مراجعتها عبر تقنية الفيديو.

الحكم المصري

وأشار الغندور إلى أن الحكم نفسه، وفي مباراة الفريقين بالدور الأول، عاد أيضًا إلى تقنية الفيديو ورفض احتساب ركلة جزاء لصالح إسلام عيسى بعد تدخل من ياسر إبراهيم، معتبرًا أن تلك الحالة لم تحظَ بنفس القدر من الاهتمام أو الانتقاد، رغم تشابه الظروف.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن تقييم الحالات التحكيمية يجب أن يكون بمعيار واحد بعيدًا عن التوجهات أو الضغوط، مشددًا على أن الرد على أي حالة يجب أن يكون بالتحليل والمنطق، لا بالهجوم الشخصي أو تجاهل وقائع مماثلة.