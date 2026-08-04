خالد الغندور يودع سيف الجزيري: مع السلامة يا صديقي العزيز

قبل الرحيل، ترك سيف الجزيري بصمة لا تُنسى مع الزمالك، بعدما قضى 6 سنوات داخل القلعة البيضاء، تُوج خلالها بـ7 بطولات متنوعة، وكتب اسمه في تاريخ النادي بأهدافه وعطائه وإخلاصه.

سيف الجزيري

وحرص خالد الغندور على توجيه رسالة وداع للمهاجم التونسي عبر حسابه، قائلاً:

“سيف الجزيري يودع جماهير الزمالك بعد ما قضى 6 سنوات مع الفريق وحصل على 7 بطولات متنوعة.. مع السلامة يا صديقي العزيز، وربنا يوفقك في الخطوة القادمة. ”

ويبدأ الجزيري مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، وسط أمنيات جماهير الزمالك له بالتوفيق، بعد سنوات شهدت العديد من اللحظات المميزة والبطولات بقميص الفريق الأبيض.