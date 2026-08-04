أتلتيكو مدريد يغلق الباب أمام برشلونة.. وجيل مارين يتحدى رغبة ألفاريز

تزداد أزمة مستقبل الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، تعقيدًا مع استمرار تمسك إدارة النادي الإسباني بالإبقاء على اللاعب، ورفضها الدخول في أي مفاوضات مع برشلونة أو ريال مدريد، رغم الاهتمام الكبير الذي يحظى به اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، ميجيل أنخيل جيل مارين، يتولى الملف بنفسه، ويعتبر انتقال ألفاريز إلى أحد الغريمين الإسبانيين "خطًا أحمر"، في موقف وصفته الصحيفة بأنه شخصي قبل أن يكون إداريًا.

جيل مارين: لن يرحل إلى برشلونة أو ريال مدريد

ونقل الصحفي روبن أوريا، المتخصص في أخبار أتلتيكو مدريد، أن جيل مارين أبلغ اللاعب ووكيله فرناندو هيدالجو بشكل مباشر بأن انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد لن يحدث مهما كانت الظروف.

وأوضح أوريا أن رئيس النادي يرى أن الغريمين حاولا إحراج أتلتيكو مدريد أمام الجميع بعد التحركات الأخيرة للتعاقد مع اللاعب، مشيرًا إلى أن ريال مدريد تقدم في يونيو الماضي بعرض بلغت قيمته 150 مليون يورو، قبل أن يرفضه النادي.

وأضاف: "الأمر بالنسبة لجيل مارين أصبح قضية كرامة وصورة للنادي، ولذلك أغلق الباب نهائيًا أمام أي مفاوضات مع برشلونة أو ريال مدريد".

خيبة أمل داخل معسكر اللاعب

وأشار التقرير إلى أن المقربين من خوليان ألفاريز يشعرون بحالة من الإحباط تجاه إدارة أتلتيكو مدريد، بعدما كان اللاعب قد حصل في وقت سابق على وعود بالموافقة على رحيله إذا رغب في خوض تجربة جديدة، وهو ما لم يحدث.

كما أكدت الصحيفة أن جيل مارين سبق أن وعد اللاعب بتحسين عقده عقب انضمامه إلى الفريق، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، وهو ما زاد من حالة التوتر بين الطرفين.

لا تمرد رغم الأزمة

ورغم تصاعد الأزمة، لا ينوي ألفاريز الدخول في مواجهة مع إدارة ناديه، أو مقاطعة فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن ينتظم المهاجم الأرجنتيني في تدريبات أتلتيكو مدريد يوم الإثنين 10 أغسطس، التزامًا بعقده مع النادي، ورغبة منه في الحفاظ على احترافيته وعدم إثارة أي أزمات داخل الفريق.

اجتماع حاسم لحسم مستقبل اللاعب

ومن المتوقع أن يشهد يوم عودة اللاعب إلى التدريبات اجتماعًا مهمًا يجمع خوليان ألفاريز مع الرئيس التنفيذي ميجيل أنخيل جيل مارين، والمدرب دييجو سيميوني، والمدير الرياضي ماتيو أليماني، لبحث مستقبل اللاعب ووضع تصور واضح بشأن المرحلة المقبلة.

ورغم موقف إدارة أتلتيكو مدريد، لا يزال خوليان ألفاريز يتمسك بحلمه في ارتداء قميص برشلونة، وهو ما يجعل ملفه واحدًا من أكثر ملفات الانتقالات سخونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.