ناقد رياضي يكشف المشكلة المشتركة بين الأهلي والزمالك.. البحث عن لاعب جاهز

كشف الناقد الرياضي مصطفى يحيى، كواليس استعدادات الأندية للموسم الجديد، موضحا أن رئيس نادي الزمالك اجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني وتحدث معهم عن الحلم القادم وهو تحقيق دوري أبطال أفريقيا.



وتابع خلال لقائها مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزمالك سدد كل القضايا الخاصة بالرخصة الأفريقية.

وأكد الناقد الرياضي مصطفى يحيى، أن هناك إيقاف قيد تأديبي على الزمالك لمدة فترتين لا علاقة بالسداد أو الرخصة وهو ما دفع الفريق لتصعيد عدد من الشباب للاعتماد عليه.

وأردف أن خوان لاعب الزمالك تلقى عروض كثيرة من الدوري الإماراتي ولكن الفريق متمسك به نظرًا لعدم قدرته على إبرام صفقات جديدة في الفترة الحالية.

وشدد على أن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لديهم مشكلة مشتركة وهو البحث عن اللاعب الجاهز نظرًا لأنه مطلوب منهما كأندية جماهيرية الفوز بأي بطولة ينافسان فيها.

