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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة واستمرار الأجواء الرطبة حتى الأحد المقبل

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

 قالت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت اعتبارًا من اليوم /الثلاثاء/ تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين، على أن يستمر هذا الانخفاض الطفيف خلال الأيام المقبلة، مع بقاء الطقس شديد الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء.

وأضافت شاكر - في تصريحات لـ "وكالة أنباء الشرق الأوسط " - أن حالة الطقس خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس، ستتسم بطقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، بينما يسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن درجات الحرارة المسجلة في الظل بقيم تتراوح بين درجتين وأربع درجات، وهو ما يجعل الشعور بالحرارة أعلى من القيم الفعلية المعلنة.

وأشارت إلى استمرار تكون الشبورة المائية يوميًا من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستوجب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى.

وأضافت أن نشاط الرياح سيستمر على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة خلال الفترة من الأربعاء 5 أغسطس وحتى الأحد 9 أغسطس، بما يسهم في تلطيف الأجواء خاصة في المناطق المكشوفة.

وأشارت إلى أنه توجد اليوم /الثلاثاء/ فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جدًا على بعض المناطق بنسبة حدوث تقترب من 20% مع ارتفاع نسب الرطوبة.

ولفتت إلى أن نشاط الرياح اليوم يمتد إلى بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى مترين، بينما تشهد بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

وأوضحت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الفترة من غدا /الأربعاء/ وحتى يوم /الأحد/ المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 35 و36 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية بين 30 و31 درجة، وعلى شمال الصعيد بين 36 و37 درجة، فيما تتراوح على جنوب الصعيد بين 40 و43 درجة.

وناشدت الدكتورة إيمان شاكر المواطنين متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بصورة مستمرة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، واتباع الإرشادات المرورية أثناء تكون الشبورة المائية حفاظًا على السلامة.

مركز الاستشعار للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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