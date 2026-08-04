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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: مفاوضات لبنان وإسرائيل مستمرة حتى 6 أغسطس في روما

الخارجية الأمريكة
الخارجية الأمريكة
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، برعاية واشنطن، ستُعقد في العاصمة الإيطالية روما وتستمر حتى 6 أغسطس الجاري، في إطار المساعي الرامية إلى تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه الجانبان الشهر الماضي، ودفع جهود التوصل إلى تفاهمات أوسع بشأن القضايا الأمنية والحدودية.

وقالت الخارجية الأمريكية إن فرقًا فنية من الجانبين ستشارك في المحادثات التي بدأت في 4 أغسطس، موضحة أن المفاوضات تركز على تنفيذ الاتفاق الإطاري، بما في ذلك توسيع نطاق المناطق التجريبية المرتبطة بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، إلى جانب بحث الملفات الحدودية العالقة والعمل على التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن بين البلدين.

وتأتي الجولة الجديدة بعد اتفاق إطاري وقعه لبنان وإسرائيل في يونيو الماضي برعاية أمريكية، ويهدف إلى وضع آلية تدريجية لمعالجة الملفات الأمنية والحدودية التي ظلت مصدر توتر بين الجانبين، في ظل استمرار تداعيات المواجهات العسكرية الأخيرة في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ بالفعل انسحابًا أوليًا من إحدى المناطق التي جرى اعتمادها ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان، في خطوة اعتبرتها واشنطن اختبارًا أوليًا لآلية تنفيذ الاتفاق.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى البناء على هذه الخطوة وتوسيع نطاقها تدريجيًا، إذ ترى أن نجاح التجربة الأولى يمكن أن يمهد أمام تنفيذ بقية بنود الاتفاق، وصولًا إلى ترتيبات أكثر استقرارًا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وفي المقابل، شهدت المرحلة الأخيرة تباينًا في مواقف بيروت وتل أبيب بشأن تنفيذ بعض الترتيبات الميدانية. واتهمت السلطات اللبنانية إسرائيل بعرقلة تحركات الجيش اللبناني في إحدى المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، بينما تتمسك إسرائيل بضرورة ضمان الترتيبات الأمنية قبل تنفيذ انسحابات إضافية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن تجربة المناطق الأولى ستساعد الأطراف على تحسين آلية تنفيذ الاتفاق وتوسيعها بصورة مرحلية، معتبرة أن الإطار الثلاثي الذي ترعاه واشنطن يمثل المسار الأساسي للوصول إلى سلام دائم بين لبنان وإسرائيل.

وتحظى مفاوضات روما بأهمية خاصة في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية للبنان، حيث تحاول واشنطن منع عودة التصعيد العسكري، بالتزامن مع دعم انتشار الجيش اللبناني وتعزيز الترتيبات الأمنية في المناطق الحدودية.

ومن المقرر أن تستمر الجولة الحالية حتى 6 أغسطس، على أن تركز المباحثات خلال الأيام الثلاثة على الملفات التنفيذية والحدودية، وسط آمال أمريكية بأن تسهم المحادثات في تحقيق تقدم تدريجي نحو اتفاق أكثر شمولًا واستقرارًا بين بيروت وتل أبيب.

وزارة الخارجية الأمريكية جولة جديدة لبنان إسرائيل واشنطن العاصمة الإيطالية روما

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