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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش السوري يعلن حالة استنفار عسكري وسط تحركات على الحدود مع العراق

الجيش السوري
الجيش السوري
القسم الخارجي

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش السوري دخل في حالة استنفار عسكري، بالتزامن مع تحركات وتعزيزات عسكرية باتجاه الحدود السورية-العراقية، في وقت لم تعلن فيه السلطات السورية حتى الآن الأسباب التي تقف وراء رفع مستوى الجاهزية العسكرية.

وبحسب مصادر نقلت عنها قناة «العربية»، فقد وجهت وزارة الدفاع السورية عناصرها بالدخول في حالة الإنذار «ج»، فيما جرى نشر وحدات وقطعات عسكرية في مناطق قريبة من الحدود مع العراق. ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يوضح طبيعة التهديد الذي استدعى هذه الإجراءات أو الأهداف المرتبطة بالانتشار العسكري.

وأفادت مصادر سورية بأن الفرقة 86 دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية، في إطار التحركات التي رافقت إعلان حالة الاستنفار، من دون الكشف عن حجم القوات أو طبيعة المعدات التي تم نشرها.

ويأتي رفع الجاهزية العسكرية في منطقة تتمتع بأهمية أمنية بالغة، نظراً إلى امتداد الحدود السورية العراقية لمسافة طويلة ووجود طرق ومعابر تستخدم في حركة الأفراد والبضائع، فضلاً عن ارتباط المنطقة بملفات أمنية معقدة تشمل نشاط خلايا تنظيم «داعش» وحركة الجماعات المسلحة.

لكن المصادر المتاحة حتى الآن لا تربط بصورة مؤكدة حالة الاستنفار بتطور أمني محدد، كما لم تعلن دمشق عن وجود هجوم أو تهديد مباشر يستدعي هذه الإجراءات. ولذلك تبقى دوافع التحرك العسكري غير واضحة، إلى حين صدور توضيح رسمي من وزارة الدفاع أو الجهات الأمنية السورية.

وتأتي هذه التطورات في ظل مرحلة أمنية حساسة تشهدها سوريا، مع استمرار إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وانتشار القوات في مناطق مختلفة من البلاد، بالتوازي مع مساعي السلطات لتعزيز السيطرة الأمنية على الحدود ومواجهة المخاطر المحتملة.

كما تكتسب التحركات أهمية إضافية بسبب موقع الحدود السورية-العراقية ضمن شبكة إقليمية تشهد نشاطاً عسكرياً وأمنياً متواصلاً، ما يجعل أي تعزيزات مفاجئة في المنطقة موضع متابعة من الأطراف المحلية والإقليمية.

وأكدت مصادر أخرى نقلت عنها وسائل إعلام عراقية وجود حالة استنفار في صفوف الجيش السوري بالتزامن مع تعزيزات قرب الحدود، لكنها شددت كذلك على غياب إعلان رسمي بشأن الأسباب أو طبيعة المهمة التي تقوم بها القوات المنتشرة.

وبحسب المعلومات المتاحة حتى لحظة إعداد التقرير، فإن المؤكد هو إعلان حالة الاستنفار ورفع الجاهزية ونشر تعزيزات قرب الحدود السورية-العراقية، بينما لا تزال أسباب القرار غير معلنة رسمياً، وأي ربط بين التحرك وتهديد أو حادث أمني محدد يبقى غير مؤكد.

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