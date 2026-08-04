إيمان عز الدين تكشف فلسفتها في التعامل مع الآخرين: كبرنا وفهمنا.. وهذه خلاصة التجارب

وجهت الإعلامية إيمان عز الدين رسالة لافتة لجمهورها عبّرت من خلالها عن قناعتها بأن النضج الحقيقي يكمن في التخلص من العلاقات السلبية، وليس الاحتفاظ بالمشاعر السلبية تجاه الآخرين.

وكتبت إيمان عز الدين عبر حسابها على "فيسبوك": "كبرنا وفهمنا.. أنا ما بقيتش أشيل جوايا من حد.. أنا بقيت أشيل الحد من جوايا."

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع منشورها، حيث اعتبره البعض رسالة تعكس النضج والتعلم من تجارب الحياة، بينما رأى آخرون أنه يعبر عن أهمية الحفاظ على السلام النفسي والابتعاد عن العلاقات التي تسبب الأذى، دون أن تكشف إيمان عز الدين عن المناسبة أو الدافع وراء كلماتها.

من هي إيمان عز الدين؟

تقدم إيمان عز الدين برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر قناة CBC، والذي يُعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وهو برنامج نسائي يناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والأسرة، ويتناول موضوعات متنوعة تشمل الطبخ والمكياج والموضة، إلى جانب الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويستضيف عددًا من الضيوف المتخصصين.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"

يقدم البرنامج محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع، ويركز على قضايا المرأة، ويشارك في تقديمه كل من إيمان عز الدين، ومنى عبد الغني، وهبة الأباصيري، وانضمت إليهن مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.

وتتنوع فقرات البرنامج بين الخدمات التي تقدم معلومات مهمة للمواطنين من خلال لقاءات ومداخلات مع المسؤولين، بالإضافة إلى الفقرات الدينية والاجتماعية والفنية التي تناقش مختلف القضايا وتسليط الضوء على النجوم والمواهب الشابة.

كتاب "عقلك في راسك"

طرحت إيمان عز الدين مؤخرًا كتاب "عقلك في راسك"، الذي يناقش العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار ساخر وباللغة العامية، ويتناول العديد من المواقف اليومية والواقعية التي يمر بها أفراد المجتمع.