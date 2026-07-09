قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ودع المونديال بشرف.. برنامج منتخب مصر من أتلانتا إلى القاهرة
نتنياهو: الحرب لم تنته.. وإيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا
الأهلي يعلق على مقترح زيادة أندية دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
مصطفى بكري: التمريض مهنة إنسانية عظيمة.. والممرضون «ملائكة الرحمة» في خدمة المرضى
4 نجوم مهددون بالغياب عن نصف النهائي.. إنذار واحد يحرم المغرب من عناصر مؤثرة أمام فرنسا
علي أبو جريشة: منتخب مصر أثبت أنه قادر على مواجهة الكبار دون رهبة
الفرنسي كليمون توربين حكما لمباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم 2026
الأرصاد تحذر: ارتفاع الرطوبة بشكل ملحوظ غدا والشعور بالحرارة يزداد
مستشار وزير البيئة الأسبق: ارتفاع الحرارة والتوسع العمراني وراء زيادة ظهور الثعابين
أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك بعد قرار المركزي اليوم
البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة .. تفاصيل
ياسمين عز تهاجم حكم مباراة مصر والأرجنتين: ظالم مفتري.. وحسبي الله ونعم الوكيل فيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إيمان عز الدين: منتخب مصر انتصر إنسانيا وأخلاقيا.. وكنا الأحق بالفوز أمام الأرجنتين

ايمان عز الدين
ايمان عز الدين
محمد بدران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعربت الإعلامية إيمان عز الدين عن دعمها الكامل لمنتخب مصر، عقب خروجه من منافسات كأس العالم 2026، مؤكدة أن الفراعنة قدموا أداءً يستحق الإشادة رغم الخسارة المثيرة أمام منتخب الأرجنتين.

وكتبت إيمان عز الدين عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "رجالة مصر الفراعنة شرفونا، وبحسابات الملعب إحنا الأحق بالمكسب، بس إحنا انتصرنا إنسانيًا وأخلاقيًا، وده الأهم بشهادة العالم كله، غصب عن معدومي الضمير، والكورة بتروح وتيجي، وهتيجي تاني إن شاء الله، علشان دي لعبتنا.. وملحوقة."

وجاءت رسالة إيمان عز الدين في أعقاب وداع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مواجهة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

وتحولت المباراة إلى واحدة من أكثر لقاءات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات من عدد من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين اعتبروا أن بعض القرارات المؤثرة أثرت على سير اللقاء وحرمت المنتخب المصري من مواصلة مشواره التاريخي في المونديال.

وتواصلت رسائل الدعم لمنتخب مصر من شخصيات رياضية وإعلامية وجماهيرية، أشادت بالأداء القوي الذي قدمه الفراعنة طوال البطولة، مؤكدين أن المنتخب نجح في كسب احترام وإعجاب الجماهير رغم نهاية مشواره عند دور الـ16.

ايمان عز الدين منتخب مصر كأس العالم الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 على صدى البلد|شوف درجاتك

ترشيحاتنا

المتهمة

قرار بشأن صانعة محتوى بالنزهة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء تتنافى

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها

حادث ارشيفية

بالأسماء: كانا يعبران الطريق معًا.. فعادا إلى أسرتهما أحدهما جثمانًا والآخر مصابًا بنزيف في المخ

بالصور

إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان ويتفقدان كبرى الصروح الصناعية

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

دراسة تحذر: مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض رئوي قاتل

تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة
تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة
تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من بذور اليقطين يوميا؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد