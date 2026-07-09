إيمان عز الدين: منتخب مصر انتصر إنسانيا وأخلاقيا.. وكنا الأحق بالفوز أمام الأرجنتين

أعربت الإعلامية إيمان عز الدين عن دعمها الكامل لمنتخب مصر، عقب خروجه من منافسات كأس العالم 2026، مؤكدة أن الفراعنة قدموا أداءً يستحق الإشادة رغم الخسارة المثيرة أمام منتخب الأرجنتين.

وكتبت إيمان عز الدين عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "رجالة مصر الفراعنة شرفونا، وبحسابات الملعب إحنا الأحق بالمكسب، بس إحنا انتصرنا إنسانيًا وأخلاقيًا، وده الأهم بشهادة العالم كله، غصب عن معدومي الضمير، والكورة بتروح وتيجي، وهتيجي تاني إن شاء الله، علشان دي لعبتنا.. وملحوقة."

وجاءت رسالة إيمان عز الدين في أعقاب وداع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مواجهة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

وتحولت المباراة إلى واحدة من أكثر لقاءات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات من عدد من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين اعتبروا أن بعض القرارات المؤثرة أثرت على سير اللقاء وحرمت المنتخب المصري من مواصلة مشواره التاريخي في المونديال.

وتواصلت رسائل الدعم لمنتخب مصر من شخصيات رياضية وإعلامية وجماهيرية، أشادت بالأداء القوي الذي قدمه الفراعنة طوال البطولة، مؤكدين أن المنتخب نجح في كسب احترام وإعجاب الجماهير رغم نهاية مشواره عند دور الـ16.