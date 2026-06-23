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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيمان عز الدين : لا مساومة على الكرامة الإنسانية أو السلامة النفسية تحت أي ظرف

ايمان عز الدين
ايمان عز الدين
باسنتي ناجي

أكدت الإعلامية إيمان عز الدين تمسكها بمبادئ احترام الكرامة الإنسانية والحفاظ على الحدود الشخصية والسلامة النفسية، مشددة على رفض أي تنازل عن هذه القيم تحت أي ضغط أو مسمى أو ظرف.

وكتبت إيمان عز الدين في منشور لها عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، حيث كتبت:"مفيش مساومة على الكرامة الإنسانية أو الحدود الشخصية أو السلامة النفسية.. لأي سبب أو تحت أي ظرف أو ضغط أو مسمى.. مفهوم؟"

من هي إيمان عز الدين؟

تقدم إيمان عز الدين برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناةcbc، المذاع من السبت إلى الأربعاء الساعة 3 عصراً، وهو برنامج نسائي يتضمن العديد من الفقرات التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة، بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد، وكل القضايا الاجتماعية ولكن بعيون النساء، وأيضًا يستضيف العديد من الضيوف.

برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات إيمان عز الدين ومنى عبد الغني وهبة الأباصيري، وانضمت إليهم مها الصغير زوجة أحمد السقا.

وتتنوع فقرات البرنامج بين “الخدمية” التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كل المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش جميع الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

كتاب “عقلك في راسك”

كانت إيمان عز الدين، قد طرحت مؤخرا كتاب "عقلك في راسك" الذي يتناول العلاقة بين الرجل والمرأة في قالب ساخر وباللغة العامية، ويضم العديد من المواقف اليومية والواقعية التي يواجهها المجتمع.

ايمان عز الدين الإعلامية ايمان عز الدين نجوم الفن

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