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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يساند ميدو في أزمته الصحية بكلمات مؤثرة

ميدو
ميدو
ميرنا محمود

حرص الإعلامي أمير هشام على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسام ميدو، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ألف سلامة على الكابتن أحمد حسام ميدو، خالص الدعوات له بالشفاء العاجل، ربنا يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة يا رب .


وتعرض الإعلامي أحمد حسام "ميدو" للإصابة بجلطة خفيفة في المخ، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة أحداث رفض استئناف نجله في القضايا التي نسبت له.

وذكرت مصادر أن التقارير الطبية الصادرة أشارت إلى الأزمة الصحية التي تعرض لها نجم الزمالك السابق جاءت نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

ولفتت المصادر إلى أن أن ميدو يخضع للعلاج بإحدى مستشفيات التجمع الخامس.

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وخضع ميدو لسلسلة من الفحوصات الطبية على مدار الساعات الماضية

وقرر الفريق الطبي استمراره تحت الملاحظة الدقيقة داخل الرعاية المركزة

أحمد حسام ميدو تعرض لوعكة صحية بعد تأييد الحكم بسجن نجله حسين لمدة 7 شهور.

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