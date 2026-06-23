إبراهيم عبد الجواد يوجه رسالة دعم لـ ميدو بعد أزمته الصحية

حرص الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى أحمد حسام ميدو، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وكتب عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ألف سلامة عليك يا عالمي، ربنا يتم شفاءك على خير ويمنّ عليك بالصحة والعافية وترجع لأهلك وأصحابك بأفضل حال.”

أحمد حسام ميدو

وتلقى ميدو خلال الساعات الماضية العديد من رسائل الدعم من نجوم الرياضة والإعلام والجماهير، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى ممارسة حياته الطبيعية.

وتعرض الإعلامي أحمد حسام "ميدو" للإصابة بجلطة خفيفة في المخ، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة أحداث رفض استئناف نجله في القضايا التي نسبت له.

وذكرت مصادر أن التقارير الطبية الصادرة أشارت إلى الأزمة الصحية التي تعرض لها نجم الزمالك السابق جاءت نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

ولفتت المصادر إلى أن ميدو يخضع للعلاج باحد مستشفيات التجمع الخامس.

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

وخضع ميدو لسلسلة من الفحوصات الطبية على مدار الساعات الماضية

وقرر الفريق الطبي استمراره تحت الملاحظة الدقيقة داخل الرعاية المركزة

أحمد حسام ميدو تعرض لوعكة صحية بعد تأييد الحكم بسجن نجله حسين لمدة 7 شهور.