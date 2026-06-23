كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية.



وأصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في ست نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد هدفه في مرمى أوزبكستان الثلاثاء في هيوستن، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الحادية عشرة ضمن منافسات كأس العالم FIFA 2026™.

وسجل قائد البرتغال البالغ 41 عاما الذي كان تحت ضغط لإنهاء صيامه التهديفي في البطولات الدولية الكبرى، هدفا بعد ست دقائق فقط، رافعا رصيده إلى 144 هدفا دوليا من بينها تسعة في النهائيات (2006، 2010، 2014، 2018، 2022 و2026).

تقدم منتخب البرتغال على نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-0 خلال الشوط الاول من المباراة التي تجمعهما حاليا آر جي في مدينة هيوستن، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء هدف البرتغال الاول بقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي دون أول أهدافه في البطولة في الدقيقه 6 من المباراة.

وجاء هدف البرتغال الثاني في الدقيقة 17 بقدم نونو مينديز من ضربة حرة مباشرة.

وأضاف رونالد الهدف الثالث في الدقيقه 39 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل البرتغال ضد اوزبكستان كالتالي :

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

- الدفاع: نونو مينديز، ريناتو فيجا، دياز، كانسيلو

- خط الوسط: فيتينها، برونو فيرنانديز، جوار نيفيز

- الهجوم: جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو ، بيدرو نيتو.