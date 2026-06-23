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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

30 دقيقة .. البرتغال يتقدم بهدفين أمام أوزبكستان بكأس العالم

البرتغال
البرتغال
ياسمين تيسير

تقدم منتخب البرتغال على نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-0 عقب مرور 30 دقيقه من المباراة التي تجمعهما حاليا آر جي في مدينة هيوستن، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء هدف البرتغال الاول بقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي دون أول أهدافه في البطولة في الدقيقه 6 من المباراة

وجاء هدف البرتغال الثاني في الدقيقة 17 بقدم نونو مينديز من ضربة حرة مباشرة 

وجاء تشكيل البرتغال ضد اوزبكستان كالتالي : 

حراسة المرمى: ديوجو كوستا 

- الدفاع: نونو مينديز، ريناتو فيجا، دياز، كانسيلو

- خط الوسط: فيتينها، برونو فيرنانديز، جوار نيفيز

- الهجوم: جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو ، بيدرو نيتو.

البرتغال اوزبكستان كاس العالم

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