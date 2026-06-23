تشكيل أوزبكستان لمواجهة البرتغال في كأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب أوزبكستان تشكيل الفريق لمواجهة البرتغال على استاد إن آر جي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الحادية عشرة في بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام للمرة الأولى في تاريخها بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ومشاركة 48 منتخبا.

وجاء تشكيل أوزبكستان أمام البرتغال كالتالي:



- حراسة المرمى: نيماتوف

- الدفاع: أشورماتوف، عبدالليف، خوسانوف

- الوسط: كاريموف، ناسروليف، شوكوروف، خامروبيكوف

- الهجوم: أنييف، فايزوليف، شوموردوف

تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس والتي تمتلك حقوق مباريات كأس العالم 2026، وسيتم بث مباراة البرتغال وأوزبكستان في كأس العالم 2026 عبر 1 beIN SPORTS MAX .