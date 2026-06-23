إدريس: مرحلة جديدة لتأهيل الكوادر الرياضية وإطلاق الدورات الأساسية والإصابات بالأكاديمية الأولمبية

افتتح المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فعاليات الدورات الأساسية للمدربين ودورات الإصابات الرياضية والتأهيل البدني بالأكاديمية الأولمبية المصرية، بمقرها داخل استاد القاهرة الدولي، ضمن استراتيجية شاملة تستهدف إعداد كوادر رياضية مؤهلة وفق أحدث المعايير الدولية.

يأتي ذلك في خطوة جديدة تعكس توجه اللجنة الأولمبية المصرية نحو تطوير منظومة العمل الرياضي.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضور عدد من قيادات اللجنة الأولمبية المصرية، يتقدمهم اللواء أشرف فرحات عضو مجلس الإدارة ورئيس الاتحاد المصري للهوكي، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للأكاديمية ، إلى جانب مشاركة واسعة من الدارسين بواقع نحو 200 متدرب في مختلف التخصصات.

وأكد المهندس ياسر إدريس خلال كلمته أن الاهتمام بتأهيل الكوادر الرياضية يمثل أحد أهم أولويات اللجنة الأولمبية في المرحلة الحالية، مشيدًا بالإقبال الكبير على الدورات التدريبية وحرص المشاركين على تطوير قدراتهم العلمية والعملية بما يخدم مستقبل الرياضة المصرية.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية أن المتميزين في هذه البرامج سيحصلون على فرص للاستفادة من منح وبرامج تدريبية متقدمة على المستويين المحلي والدولي، بما يعزز من جاهزيتهم لسوق العمل الرياضي ويرفع من كفاءة المنظومة بشكل عام.

وأشار إدريس إلى أن الأكاديمية الأولمبية المصرية تُعد من أقدم الأكاديميات المعتمدة داخل الحركة الأولمبية الدولية، إذ تأسست عام 1978، وتُصنف ضمن 149 أكاديمية أولمبية حول العالم.

وأوضح أن الأكاديمية تعتمد على شبكة واسعة من الشراكات مع مؤسسات أكاديمية وجهات متخصصة، من بينها جامعة إسلسكا مصر، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والجمعية الأمريكية للقلب، إلى جانب كليات علوم الرياضة بالجامعات المصرية والاتحادات الرياضية المختلفة، وهو ما يسهم في تقديم برامج تدريبية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل الرياضي.

واختتم رئيس اللجنة الأولمبية كلمته برسالة تحفيزية للمشاركين، دعاهم خلالها إلى الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية، مؤكدًا استمرار دعم اللجنة الأولمبية لتأهيل الكوادر الرياضية باعتبارها حجر الأساس لتطوير الرياضة المصرية خلال المرحلة المقبلة.