بعد أحداث مباراة مصر ونيوزيلندا.. أميرة صابر تدعو للتحقيق في وقائع التخريب:دمار غير مبرر

طالبت النائبة أميرة صابر بمحاسبة مرتكبي أعمال التخريب بمنطقة الفان زون بالعاصمه الإدارية بعد أحداث مباراة مصر ونيوزيلندا ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

و كتبت أميرة صابر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:اتمني كل اللي شارك في هذا الخراب الدال علي همجية و عقلية و ثقافة و سلوك متدني للغاية ، يتغرم و يتغرم غرامات تقيلة او يقضي وقت معتبر في الخدمة العامة و الكاميرات موجودة.

و تابعت :ومهما كان الشعور بالغربة عن الاعتناء و الحفاظ ع المال العام ومهما كان فقر الاستثمار في الوعي و الثقافة و بناء الانسان ، ايان كانت الحجة ،فالأفعال ديه تبقي خسيسة ومنحطة و غير مبررة بالمرة و يجب أن تخضع لانفاذ القانون!

و أضافت :الصور لمنطقة الفان زوون في العاصمة الإدارية الجديدة بعد ماتش مصر و نيوزلاندا ، و اللي كانت مفتوحة للجمهور لمشاهدة جماعية مجانية للماتش علي شاشة ضخمة جداً و مكان كان مصمم بشكل جيد طاله الدمار الغير مبرر ده.