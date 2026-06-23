قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوى عاملة النواب : لا يجوز تغريم أصحاب الأعمال لعدم وفائهم بالحد الأدنى للأجور
إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 9 والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم
حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ
100 جنيه .. حقيقة زيادة رسوم مغادرة البلاد بعد قرار مجلس النواب
بعد 6 نسخ مونديالية .. ميسي يتفوق على رونالدو في تاريخ كأس العالم بالأرقام والإنجازات
الأمم المتحدة : بدء إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز مع جهود لإعادة فتح الملاحة
بالأرقام والتواريخ.. قرار "التعليم" يحدد مصروفات المدارس وغرامات الإنذار وإعادة القيد
راتب 16 ألف جنيه شهريا | وظائف خالية .. والتقديم بشروط سهلة
فرصة عظيمة.. خالد الجندي: لا تفوتوا يوم عاشوراء للنجاة من الهموم والكروب
الأسوأ في المباراة.. هجوم إسباني عنيف على أمين عمر بعد مباراة الأرجنتين والنمسا
تجديد تكليف مدير الإدارة العامة للشئون المالية بالديوان العام لمدة عام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يحفز نجوم منتخب مصر قبل مواجهة إيران: هدف مبكر ورقابة خاصة على طارمي وأزمون

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

حرص حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، على عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، شدد خلالها على أهمية تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل.

وطالب المدير الفني لاعبي الفراعنة بضرورة تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات المنتخب الإيراني وفرض السيطرة على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، مع الاعتماد على الضغط المتقدم والتوازن الدفاعي لتجنب أي مفاجآت من المنافس.

وأكد حسام حسن للاعبيه أهمية عدم الاستعجال في إنهاء الهجمات والتحلي بالهدوء أمام المرمى، مع استغلال سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء في ظل التنظيم الدفاعي المتوقع من جانب المنتخب الإيراني.

كما شدد المدير الفني على ضرورة عدم الاعتراض على القرارات التحكيمية والتركيز الكامل داخل أرض الملعب، مع إغلاق المساحات أمام لاعبي إيران ومنعهم من بناء الهجمات بسهولة.

وخص حسام حسن الثنائي الإيراني مهدي طارمي وسردار أزمون بتعليمات رقابية مشددة، مطالبًا المدافعين ولاعبي الوسط بفرض رقابة لصيقة عليهما والحد من خطورتهما الهجومية طوال المباراة.

ويأمل منتخب مصر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إيران لمواصلة مشواره بنجاح في كأس العالم 2026، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بالوصول إلى الأدوار الإقصائية.

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هل العطش المستمر في الصيف طبيعي؟.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

احمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه بعد موجة انتقادات واسعة لإطلالته الأخيرة

العطش

هل العطش المستمر في الصيف طبيعي؟.. خبيرة تغذية توضح متى يتحول إلى علامة خطر

بالصور

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

استخدامات غير متوقعة للفازلين .. 10 حيل منزلية مذهلة قد تغير طريقة الاستفادة به

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين
إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

صورة من الضبطيات
صورة من الضبطيات
صورة من الضبطيات

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

فيديو

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد