حسام حسن يحفز نجوم منتخب مصر قبل مواجهة إيران: هدف مبكر ورقابة خاصة على طارمي وأزمون

حرص حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، على عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، شدد خلالها على أهمية تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل.

وطالب المدير الفني لاعبي الفراعنة بضرورة تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات المنتخب الإيراني وفرض السيطرة على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، مع الاعتماد على الضغط المتقدم والتوازن الدفاعي لتجنب أي مفاجآت من المنافس.

وأكد حسام حسن للاعبيه أهمية عدم الاستعجال في إنهاء الهجمات والتحلي بالهدوء أمام المرمى، مع استغلال سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء في ظل التنظيم الدفاعي المتوقع من جانب المنتخب الإيراني.

كما شدد المدير الفني على ضرورة عدم الاعتراض على القرارات التحكيمية والتركيز الكامل داخل أرض الملعب، مع إغلاق المساحات أمام لاعبي إيران ومنعهم من بناء الهجمات بسهولة.

وخص حسام حسن الثنائي الإيراني مهدي طارمي وسردار أزمون بتعليمات رقابية مشددة، مطالبًا المدافعين ولاعبي الوسط بفرض رقابة لصيقة عليهما والحد من خطورتهما الهجومية طوال المباراة.

ويأمل منتخب مصر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إيران لمواصلة مشواره بنجاح في كأس العالم 2026، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بالوصول إلى الأدوار الإقصائية.