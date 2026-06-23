منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة إيران فى المونديال

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، عن أن المنتخب سيخوض مرانه في تمام السادسة والنصف مساءً، بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية، الرابعة والنصف فجراً بتوقيت القاهرة، استعداداً لمباراة إيران في الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخبنا الوطني مجموعته في كأس العالم، بعد نهاية الجولة الثانية برصيد 4 نقاط، حيث تعادل مع بلجيكا بهدف لمثله في الجولة الأولى، ثم الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

في السياق ذاته، حرص إبراهيم حسن على تقديم الشكر للجماهير المصرية، التي ساندت المنتخب في مباراتى بلجيكا ونيوزيلندا، موضحاً أن هذه الجماهير تحملت مشقة السفر والتنقل خلف المنتخب بأعداد كبيرة لتقديم الدعم اللازم لمنتخب مصر في هذا المحفل العالمى الكبير.

وأشاد حسن بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية في دعم وتشجيع المنتخب، خلال مباراتى بلجيكا ونيوزيلندا، وتقديمهم صورة راقية عن مصر أمام العالم.