خلافات مالية تعطل انتقال تريزيجيه من الأهلي إلى الرياض السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تعثر المفاوضات الجارية بين نادي الرياض السعودي والأهلي المصري للتعاقد مع الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب خلافات مالية بين جميع الأطراف.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة نادي الرياض دخلت في مفاوضات مع الأهلي واللاعب خلال الفترة الماضية، إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن إتمام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن النادي السعودي قدم عرضًا بقيمة مليون دولار للحصول على خدمات تريزيجيه، في حين يتمسك الأهلي بالحصول على مليون ونصف المليون دولار للموافقة على بيع اللاعب، ما خلق فجوة مالية بين الطرفين.

كما تواجه المفاوضات عقبة أخرى تتعلق بالمطالب المالية للاعب، إذ عرض نادي الرياض على تريزيجيه عقدًا سنويًا بقيمة مليوني دولار، بينما يشترط اللاعب الحصول على ثلاثة ملايين دولار من أجل إتمام انتقاله إلى الدوري السعودي.

وتسعى إدارة الرياض إلى تقريب وجهات النظر مع الأهلي واللاعب خلال الأيام المقبلة، أملاً في التوصل إلى اتفاق نهائي وحسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد.