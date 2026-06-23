تحذير قوي للاعبي منتخب مصر قبل مباراة إيران .. اعرف السبب

حذر خبير اللوائح عامر العمايرة لاعبي منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مطالبًا اللاعبين بتجنب الحصول على بطاقات صفراء قد تحرم المنتخب من جهودهم في الأدوار الإقصائية.

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أتمنى من لاعبي منتخبنا الوطني الحذر كل الحذر خلال مباراة إيران من الإنذار حتى لا يُحرم المنتخب منهم في مباراة دور الـ32"، مشيرًا إلى أن اللاعبين المهددين بالإيقاف هم: أحمد فتوح، ومروان عطية، ومهند لاشين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، حيث تقام المباراة في الثامنة مساء الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفراعنة، ليس فقط في صراع التأهل وحسم صدارة المجموعة، ولكن أيضًا للحفاظ على جاهزية جميع العناصر الأساسية قبل انطلاق منافسات دور الـ32، في حال نجاح المنتخب في العبور إلى الأدوار الإقصائية.