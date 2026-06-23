حكم نهائي مونديال 2022 يقود مواجهة مصر وإيران

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تعيين الحكم البولندي سيمون مارشينياك لإدارة المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الإيراني، والمقرر إقامتها في السادسة صباح السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويأتي اختيار مارشينياك لإدارة اللقاء في ظل أهميته الكبيرة، حيث تعد المباراة حاسمة في سباق التأهل إلى دور الـ32، خاصة أن جميع منتخبات المجموعة السابعة لا تزال تملك فرصًا قائمة للتأهل قبل الجولة الأخيرة.

ويعاون سيمون مارشينياك في إدارة اللقاء مواطناه البولنديان توماش ليستكيفيتش وآدم كوبسيك كمساعدين، فيما تم تعيين الياباني يوسوكي أراكي حكمًا رابعًا، والياباني جون ميهارا حكمًا خامسًا احتياطيًا.

ويعد مارشينياك أحد أبرز الحكام في العالم خلال السنوات الأخيرة، بعدما أدار العديد من المباريات الكبرى، أبرزها نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، بالإضافة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما يعكس ثقة “فيفا” في قدراته لإدارة المواجهات الكبرى.

يدخل منتخب مصر المباراة وهو في صدارة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع بلجيكا في الجولة الأولى، ثم تحقيق فوز تاريخي على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية، وهو أول انتصار للفراعنة في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.

وقدم المنتخب المصري واحدة من أفضل مبارياته في البطولة أمام نيوزيلندا، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية حملت توقيع مصطفى زيكو ومحمد صلاح وتريزيجيه، ليضع قدمًا في الدور المقبل ويقترب من تحقيق إنجاز غير مسبوق.

وتشهد المجموعة السابعة صراعًا مشتعلًا قبل الجولة الختامية، حيث تتصدر مصر الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخبا بلجيكا وإيران المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين لكل منهما، فيما يأتي منتخب نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وتمنح مواجهة إيران المنتخب المصري فرصة ذهبية لحسم التأهل دون انتظار نتائج الآخرين، إذ يكفي الفراعنة تحقيق الفوز لضمان العبور رسميًا إلى الدور التالي بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين بلجيكا ونيوزيلندا.

كما أن التعادل قد يكون كافيًا في بعض السيناريوهات، لكن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يفضل حسم الأمور داخل الملعب وعدم الدخول في حسابات معقدة تتعلق بنتائج المنافسين.