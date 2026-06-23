عبد الظاهر السقا: تريزيجيه نموذج للطاعة.. و"يارب شوبير ما يلعب في الدوري تاني"

أشاد عبد الظاهر السقا نجم الكرة المصرية السابق، بأخلاق وإمكانيات محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، وتسجيله هدف في مباراة نيوزيلندا الأخيرة في كأس العالم.

وقال السقا، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية: تريزيجيه لاعب مش واخد حقه وساهم في وصولنا كأس العالم ولاعب محترم وهادي.

وأضاف: "تشعر أن تريزيجيه لاعب من الجيل القديم "، مؤكدا: اللاعب هو سبب أساسي في هدوء دكة بدلاء المنتخب.

وتابع: حسام حسن يثق كثيرا في تريزيجيه، وتريزيجيه نموذج غير طبيعي للطاعة واحترام قرارات الجهاز الفني.

وواصل: أدعو الله أن مصطفى شوبير لا يلعب في الدوري المصري مرة أخرى، وأن يسلك طريق الاحتراف وحسام حسن خلق روح جيدة في منتخب مصر.