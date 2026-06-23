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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أجمل خبر النهاردة.. شوبير يهنئ حمزة عبد الكريم بانتقاله إلى برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم

هنأ الإعلامي أحمد شوبير اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم بعد انتقاله رسميًا إلى برشلونة بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2029.

حمزة عبد الكريم 

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أجمل خبر النهارده... رسميًا برشلونة يتعاقد مع ابننا حمزة عبد الكريم لنهاية موسم 2029.. على بركة الله، إن شاء الله تكون بداية لانطلاقة عدد كبير من ولادنا في مختلف الأندية الأوروبية.. مبرووووك يا حمزة».

وتمنى شوبير التوفيق لحمزة عبد الكريم في تجربته الجديدة مع برشلونة، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من النجاحات للمواهب المصرية في الملاعب الأوروبية.

حسم نادي برشلونة مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بشكل رسمي، بعدما قرر تفعيل بند الشراء الموجود في عقده مع النادي الأهلي، ليواصل اللاعب مشواره داخل أسوار النادي الكتالوني خلال السنوات المقبلة.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا أكد خلاله إخطار الأهلي بتفعيل خيار الشراء النهائي، على أن يوقع اللاعب عقدًا جديدًا يمتد حتى صيف عام 2029، في خطوة تعكس ثقة النادي الإسباني في قدراته وإمكاناته الفنية.

وجاء قرار برشلونة بعد المستويات المميزة التي قدمها حمزة منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث نجح في لفت الأنظار سريعًا داخل فرق الفئات السنية، ليصبح أحد أبرز الأسماء الصاعدة في النادي.

ولم يقتصر تألق اللاعب على مشاركاته مع فريق برشلونة أتلتيك، بل امتد إلى تدريبات الفريق الأول، بعدما منحه المدرب الألماني هانز فليك فرصة التواجد مع كبار النادي لمتابعة تطوره عن قرب.

وأشار برشلونة في بيانه إلى الأرقام اللافتة التي حققها اللاعب خلال الفترة الماضية، بعدما سجل 6 أهداف في 11 مباراة، وهو ما ساهم في اقتناع الإدارة الفنية بضرورة الاحتفاظ به والاستثمار في موهبته على المدى الطويل.

حمزة عبد الكريم الاهلي برشلونه

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