أحمد جلال: كلما انتصر حسام حسن ازداد إحباط المشككين.. دمتم لبلدكم سندًا وذخرًا

أثار الناقد الرياضي أحمد جلال الجدل برسالة، انتقد خلالها بعض الصفحات والمجموعات التي تترقب تعثر منتخب مصر من أجل إثبات صحة آرائها الفنية، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران في كأس العالم 2026.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه على "فيسبوك": "يا ترى هنشوف حزب تشجيع إيران، في كام جروب وكام بيدچ مصري.. كل همهم إن منتخب مصر يخسر، علشان يثبتوا إن وجهة نظرهم العميقة، في عدم ضم فلان، ومشاركة علان، هي اللي صح.. حتى لو أكدت النتائج عكس وجهة نظرهم".

وأضاف: "نتمنى لكم تشجيع العديد من المنتخبات في المونديال، مع كل خطوة نجاح لمنتخب مصر.. دمتم لبلدكم سندًا وذخرًا".

وتأتي رسالة أحمد جلال بعد الفوز التاريخي الذي حققه منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، الاثنين الماضي، على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، ليقترب الفراعنة من التأهل إلى دور الـ16.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الجمعة 26 يونيو بتوقيت سياتل الأمريكية، السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء قد يحسم صدارة المجموعة.