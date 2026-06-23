بعد الفوز التاريخي.. أحمد جلال: حسام حسن يستحق صورته على الـ100 جنيه

أشاد الناقد الرياضي أحمد جلال بالمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، عقب الفوز التاريخي الذي حققه الفراعنة على منتخب نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه على منصة "إكس": "حسام حسن لو ربنا كرمه، وتأهل بالمنتخب لربع نهائي المونديال، يستاهل اسمه يتحط على الـ100 جنيه، ونعمله ميدان باسمه.. ومحطة مونوريل كمان".

وجاءت تصريحات أحمد جلال بعد الإنجاز الذي حققه منتخب مصر، بالفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، ليحقق الفراعنة أول انتصار في تاريخهم بالبطولة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام منتخب منتخب إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وذلك في تمام الثامنة مساء الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، والسادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لحسم التأهل إلى دور الـ16 ومواصلة مشوارهم التاريخي في المونديال.