ريال مدريد يحسم الصفقة الأغلى في تاريخ الكرة النسائية.. موهبة سويدية على أعتاب الملكي

نجح ريال مدريد في حسم الصراع الأوروبي على ضم المهاجمة السويدية الشابة فيليسيا شرودر، بعدما رفع عرضه إلى 1.5 مليون يورو، متفوقًا على عرض تشيلسي البالغ 1.4 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الصفقة باتت في مراحلها الأخيرة، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي، لتصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم النسائية.

موهبة لفتت أنظار أوروبا

تُعد شرودر، البالغة من العمر 19 عامًا، واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم النسائية، بعدما فرضت نفسها بقوة مع هاكن خلال السنوات الأخيرة.

وانطلقت مسيرتها مع الفريق الرديف عام 2023، قبل أن تسجل ظهورها الأول في الدوري السويدي الممتاز بعمر 16 عامًا فقط، حيث نجحت في هز الشباك خلال مباراتها الأولى لتدخل تاريخ المسابقة كأصغر لاعبة تحقق هذا الإنجاز.

أرقام تهديفية استثنائية

شهدت مسيرة اللاعبة تطورًا لافتًا خلال المواسم الأخيرة، إذ سجلت 3 أهداف وصنعت هدفًا في 15 مباراة خلال عام 2023، قبل أن ترفع حصيلتها إلى 12 هدفًا في 24 مباراة خلال 2024.

أما في موسم 2025، فقد انفجرت موهبتها بشكل لافت بعدما أحرزت 30 هدفًا في 26 مباراة بالدوري، إضافة إلى 18 هدفًا في 15 مباراة بالكأس، لتؤكد مكانتها كواحدة من أخطر المهاجمات الشابات في أوروبا.

نجاحات أوروبية ودولية

وعلى المستوى القاري، خاضت شرودر 23 مباراة أوروبية، سجلت خلالها 11 هدفًا، بينها 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا للسيدات و8 أهداف في الدوري الأوروبي للسيدات، كما توجت بالحذاء الذهبي للبطولة.

كما مثلت منتخبات السويد السنية المختلفة قبل أن تشارك مع منتخب السويد للسيدات الأول، حيث خاضت 11 مباراة دولية وقدمت تمريرتين حاسمتين.

شراكة منتظرة مع ليندا كايسيدو

ويرى مسؤولو ريال مدريد أن شرودر تمتلك المقومات اللازمة لقيادة هجوم الفريق خلال السنوات المقبلة، خاصة مع قدرتها الكبيرة على التحرك داخل منطقة الجزاء واستغلال الفرص.

ومن المنتظر أن تشكل المهاجمة السويدية ثنائيًا هجوميًا واعدًا مع النجمة الكولومبية ليندا كايسيدو، في مشروع يسعى من خلاله النادي الملكي إلى تعزيز طموحاته في كرة القدم النسائية محليًا وقاريًا.