أول تعليق من نجم ريال مدريد بعد خروج تركيا من كأس العالم.. ماذا قال؟

علق أردا جولير، لاعب ريال مدريد الإسباني، على خروج منتخب تركيا من بطولة كأس العالم من دور المجموعات بعد الخسارة في أول مباراتين.

وقال جولر في تصريحات صحفية: “ليس هناك الكثير لأقوله. نحن آسفون للغاية، ونشعر بالخجل. نعتذر لجميع أبناء شعبنا”.

وأضاف: “سأبذل قصارى جهدي خلال مسيرتي مع المنتخب الوطني لأنسى هذه البطولة. نحن نلعب لأندية كبيرة، وكان ينبغي علينا أن نظهر ذلك على أرض الملعب”.

تعليق جولر

واختتم: لا توجد مشكلة حول الصداقة في المنتخب ، ببساطة لم نتمكن من تحقيق ما كنا نصبو إليه على أرض الملعب، لم نتمكن من التسجيل، لقد أخفقنا. ونحن نعتذر".