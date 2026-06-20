طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

شهدت مباراة تركيا وباراجوي المقامة صباح اليوم /السبت/ علي ملعب "سان فرانسيسكو" في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026، تعرض ميجيل ألميرون لاعب منتخب باراجواي للطرد؛ بسبب تغطية فمه أثناء حديثه مع لاعب تركي، ليتم تطبيق تعديلات "الفيفا" لأول مرة خلال هذه المباراة.

وأشهر الحكم السلفادوري إيفان أرسيدس البطاقة الحمراء في وجه ميجيل ألميرون؛ بسبب تغطية فمه أثناء الحديث مع المدافع التركي ميرت مولدور، أثناء سير أحداث الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 45، وذلك بعد أن عاد الحكم تقنية الفيديو والتي أكدت على قيام ألميرون بتغطية فمه أثناء الحديث مع لاعب تركيا، الأمر الذي لم يعد مسموحا به بعد التعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل البطولة.

كما شهدت المباراة تسجيل أسرع هدف في النسخة الحالية بمونديال 2026 عن طريق لاعب باراجواي ماتياس جالارزا بعد مرور 65 ثانية فقط؛ ليصبح الأسرع في النسخة الحالية من كأس العالم حتى الآن، متفوقا على هدف إسماعيل صيباري لاعب المغرب في مرمي هايتي والذي جاء بعد 71 ثانية.

كما أصبح هدف جالارزا ثاني أسرع هدف لباراجواي في تاريخ كأس العالم، بعد زيارة سيلسو أيالا لشباك نيجيريا في 24 يونيو 1998، والذي سجل بعد 52 ثانية.