فينجر ينفي تورطه في خطة إنفانتينو: لم أكن جزءا من المشروع وقرار سحبه كان ضروريا

نفى أرسين فينجر أي تورط له في خطة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو الخاصة بالمشروع المثير للجدل، مؤكدًا أنه لم يكن جزءًا من إعدادها أو مناقشتها.

وقال فينجر، الذي يشغل منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويعمل أيضًا مستشارًا فنيًا لـ"إيفاب"، إنه لم يتعرف على المشروع إلا من خلال ما نشرته وسائل الإعلام، مشددًا على أنه لم يشارك في أي مرحلة من مراحل التخطيط له.

وأضاف: "أتولى منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية في فيفا، وأعمل أيضًا مستشارًا فنيًا لـ(إيفاب)، ولم أكن جزءًا من خطة جياني إنفانتينو، ولم أتعرف على المشروع إلا عبر ما نُشر في وسائل الإعلام".

وأكد فينجر أن قرار سحب المقترح كان "ضروريًا ولا يقبل الجدل"، موضحًا أنه يؤمن بضرورة وجود اتحاد دولي مستقل يعمل بشفافية ونزاهة لخدمة كرة القدم.