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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ظهور مفاجئ.. محمد رمضان وعمرو أديب يخطفان الأنظار برقصة عفوية على متن يخت

محمد رمضان وعمرو أديب يخطفان الأنظار برقصة عفوية على متن يخت
محمد رمضان وعمرو أديب يخطفان الأنظار برقصة عفوية على متن يخت
ميرنا محمود

تصدر الفنان محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما شارك جمهورة فيديو عبر إنستجرام ظهر فيه  وهو يرقص ويتفاعل مع مع الإعلامي عمرو أديب خلال لقاء جمعهما على متن يخت ، في ضيافة رجل الأعمال تامر وجيه، وسط أجواء صيفية مميزة لفتت أنظار المتابعين.

وأظهر الفيديو  أجواء من البهجة والانسجام بين الحضور، حيث رقص محمد رمضان وعمرو أديب على أنغام عدد من الأغاني، في مشهد حصد تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

علي الجانب الاخر أعلنت إدارة مهرجان الموسيقى بجنوب افريقيا (Africa Choice Awards) في دورته السابعة هذا العام، عن منح الفنان محمد رمضان "الجائزة الفخرية للتميز  كأفضل مغني أفريقي، تقديرا لمساهماته الاستثنائية وتأثيره الملموس في مجالي الترفيه والثقافة الشعبية على مستوى القارة الأفريقية والعالم.

​واحتفاء بهذا التكريم، يُحيي محمد رمضان عرضا غنائيا حيا خلال حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته في 26 سبتمبر 2026 بمسرح "صن بيت أرينا" في مدينة بريتوريا بدولة جنوب أفريقيا، وسط حضور نخبة من أبرز نجوم وصناع الترفيه في أفريقيا.

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