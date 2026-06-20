بعد الانتقادات التي طالته بعد تعادل إسبانيا والكونغو.. دالوت يدافع عن رونالدو

ردّ المدافع البرتغالي ديوجو دالوت بقوة على منتقديه، اليوم السبت، مؤكداً وجود من يعارضون مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بعد بدايتهم المتعثرة في المجموعة الحادية عشر.

وجاءت تصريحات دالوت؛ بعد ما وصفه بأيام عصيبة عقب تعادل البرتغال المخيب للآمال 1-1 مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأدت النتيجة إلى إطلاق سيل من الانتقادات والإساءة عبر الإنترنت قبل مواجهتهم مع أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل.

وقال دالوت للصحفيين: "ستأتي الانتقادات لا محالة، لكن رسالتنا واضحة: ملايين الناس يتمنون فوز البرتغال، وهناك من لا يتمنون ذلك".

وأضاف: "أنا في عالم كرة القدم منذ فترة، وأعلم أن الانتقادات جزء لا يتجزأ من اللعبة، ولا يمكننا التهرب منها، لكن هناك أيضا انتقادات بناءة".



انتقادات رونالدو

وتابع: “رسالتنا واضحة: نحن متماسكون كفريق، أقوياء، ومستعدون لبذل كل ما في وسعنا للفوز”، وعندما طُلب منه تحديد أهدافه؛ تهرب اللاعب- البالغ من العمر 27 عاماً- من الإجابة.

وأكمل: "لا أستطيع تحديد شخص أو اثنين، لكن هناك من لا يتمنون فوز البرتغال، مهمتي هي النزول إلى أرض الملعب، واللعب، وإيصال رسالة مفادها أن الفريق قوي ومتحد رغم النتيجة، الفريق يطمح إلى تقديم أداء أفضل".

ودافع دالوت بشدة عن كريستيانو رونالدو، الذي واجه انتقادات حادة بعد بداية مخيبة للآمال في مشاركته السادسة في كأس العالم.

وقال دالوت: "الجميع يدرك قدرة كريستيانو على التعامل مع الانتقادات، وبحسب ما يُتداول، فإن الانتقادات جزء لا يتجزأ من بيئته".

وأتم: "الضغط جزء من المنافسة على هذا المستوى، رأينا فيه لم يتغير، وسيظل دائمًا على أهبة الاستعداد للمساعدة وتمثيل بلاده".