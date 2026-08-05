الخارجية الإيرانية: البيان المشترك مع عُمان بشأن هرمز في مراحله النهائية

أفادت تقارير حديثة بأن المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحل متقدمة، مع اقتراب الجانبين من الانتهاء من صياغة بيان مشترك بشأن آلية إدارة حركة السفن والخدمات المرتبطة بالممر الملاحي الاستراتيجي.

وكانت طهران ومسقط قد اتفقتا في يونيو الماضي على مواصلة الحوار عبر فريق عمل مشترك بين وزارتي الخارجية، بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن إدارة الملاحة والخدمات والتكاليف المرتبطة بها وفق المعايير الدولية.

ويأتي التطور في ظل مفاوضات مكثفة لإعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة الدولية، وسط خلافات بشأن تفاصيل الترتيبات المقترحة، بينها آليات المرور والرسوم والخدمات البحرية.

وتؤكد إيران وعُمان أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تراعي سيادة الدولتين وحقوقهما السيادية في المياه الإقليمية للمضيق.

وتشير تقارير اليوم إلى أن الاتفاق لم يُحسم بصورة نهائية، رغم إحراز تقدم كبير في المحادثات، فيما لا تزال بعض التفاصيل المتعلقة بإدارة حركة السفن والرسوم محل تفاوض.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، الأحد، أن المفاوضات مع عُمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية، مؤكداً إحراز تقدم في مسار المحادثات.