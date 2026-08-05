بعد انتقاله إلى طرابزون.. محمد صلاح الأعلى أجرا في الدوري التركي

كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري محمد صلاح سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري التركي، بعدما اتفق مع نادي طرابزون سبور على راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو، متفوقًا على النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي يتقاضى 15 مليون يورو.

وجاءت هذه الأنباء بالتزامن مع وصول محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول على متن طائرة خاصة، حيث ظهر مرتديًا قميص طرابزون سبور عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن داخل الطائرة، وجه صلاح رسالة إلى جماهير النادي قال خلالها: "طرابزون في كل مكان"، في إشارة إلى حماسه لخوض تجربته الجديدة مع الفريق التركي.

وكان نادي طرابزون سبور أعلن التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب استكمال الإجراءات الإدارية وإجراء الفحص الطبي.

ومن المنتظر أن يمثل انتقال صلاح إلى طرابزون سبور واحدة من أبرز صفقات الموسم في الكرة التركية، خاصة إذا تأكدت التقارير الخاصة براتبه، ليصبح صاحب أعلى أجر في الدوري التركي.