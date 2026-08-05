القومي للإعاقة يطور موقعه الإلكتروني ويطلق تطبيق داعم لتنفيذ استراتيجية 2026-2030

يعمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تطوير موقعه الإلكتروني ليصبح منصة رقمية متكاملة تدعم حوكمة ملف الإعاقة في مصر وتوفر خدمات أكثر كفاءة وسهولة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، في إطار جهود المجلس لتعزيز التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، وحرصه على تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030.



وأكد المجلس في بيان له، أن التطوير يهدف إلى بناء منظومة ذكية تربط بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، وجهات التشغيل، ومؤشرات الإتاحة، والتدخلات الحكومية والأهلية، بما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي، وتحسين جودة الخدمات، ودعم اتخاذ القرار استناداً إلى بيانات ومؤشرات دقيقة ومحدثة.



أضاف كما يتضمن الموقع الجديد آليات رقمية متطورة لدعم التشغيل والدمج، ومتابعة مؤشرات الإتاحة، وتطوير منظومة الشكاوى، وتعزيز الشفافية والرقابة على إنفاذ الحقوق المنصوص عليها في القانون، بما يرسخ رؤية المجلس نحو مجتمع أكثر شمولا.



لفت أنه في إطار حرصه على تنويع آليات التعامل مع الموقع الجديد، ومنظومة الشكاوى، تعاون المجلس مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطلاق تطبيق "داعم"، الذي يلبي كافة احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة من الإتاحة المتنوعة.