أنا شبه نفسي مش شبه حد.. الجنرال أوكا يعلن تمرده الفني في قوم يا عم

طرح الجنرال أوكا أحدث أعماله الغنائية “قوم يا عم”، والتي حملت رسالة واضحة تؤكد تمسكه بهويته الفنية الخاصة، بعيدًا عن المقارنات أو تقليد أي لون موسيقي سائد، إذ يقول في أحد أبرز مقاطع الأغنية: “يا زميلي أنا شبه نفسي.. مابقولش أنا شبه حد”، في تأكيد على رغبته في الخروج من عباءة التشابه وتقديم شخصية فنية مختلفة تعكس رؤيته الخاصة.

ولم يقتصر الاختلاف على كلمات الأغنية، بل امتد إلى الصورة أيضًا، لتقديمه كليب يخدع العين، حيث صُور الفيديو كليب بالكامل في الساحل الشمالي برؤية بصرية جديدة حملت توقيع المخرج والمصور إبراهيم السماك، بالتعاون مع مخرج الرسوم المتحركة موكا، ليظهر العمل بشكل غير معتاد جذب انتباه الجمهور منذ اللحظات الأولى.



وأثار الكليب حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نجح الجنرال أوكا في إرباك جمهوره بصورة غير مسبوقة، ودفعهم للتساؤل: هل ما نشاهده حقيقة أم تم تنفيذه بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)؟ وذلك بسبب أسلوب التصوير، وحركة الكاميرا، والمعالجة البصرية، والمونتاج المختلف. إلا أن الحقيقة كانت مختلفة، إذ اعتمد العمل على رؤية إخراجية مبتكرة جمعت بين التصوير الحقيقي والرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، ليقدم تجربة بصرية غير تقليدية خطفت الأنظار منذ اللحظات الأولى.



كما جاءت الأغنية بموسيقى وألحان وتوزيع مختلفين عن الأعمال السابقة للجنرال أوكا، في محاولة لتقديم تجربة سمعية وبصرية متكاملة تعكس مرحلة فنية جديدة يسعى من خلالها إلى التجديد وكسر القوالب التقليدية.



يُذكر أن أغنية “قوم يا عم” من كلمات وألحان وتوزيع الجنرال أوكا، بينما تولى يوسف بابا مهمة الميكس والماستر، ليواصل أوكا تقديم أعمال تعتمد على التجديد والمفاجأة على المستويين الموسيقي والبصري.