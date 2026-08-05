نتنياهو: ترامب أعظم أصدقائنا.. ووجود إسرائيل ليس محل تفاوض

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل اتخاذ ما تراه ضروريًا لضمان أمنها ومستقبلها، مشددًا على أن "وجود إسرائيل ليس محل تفاوض"، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات عسكرية وسياسية متسارعة.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال كلمة ألقاها في مراسم الجنازة الرسمية لشيمون وريفكا هرتزل، جدي مؤسس الحركة الصهيونية بنيامين زئيف هرتزل، بعد إعادة رفاتهما من العاصمة الصربية بلغراد.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تمر بـ"أحداث عسكرية وسياسية"، مضيفًا أن المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على أمن الدولة ومصالحها الاستراتيجية.

وفي حديثه عن العلاقات مع الولايات المتحدة، أشاد نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه "أعظم أصدقائنا، وأعظم صديق حظينا به في البيت الأبيض"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تظل الحليف الأهم لإسرائيل.

وأضاف: "أود أن أوضح أن الرئيس ترامب هو أعظم أصدقائنا، والولايات المتحدة حليفنا العظيم، والجميع يدرك ذلك. لكن وجود إسرائيل ليس محل تفاوض، سواء باتفاق أو بدونه، وأنا مصمم على أن نبذل كل ما يلزم لضمان أمننا ومستقبلنا."