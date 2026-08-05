بعد انتقال صلاح لطرابزون.. صبري فواز للجمهور: لو كان بيسمع كلامكم ماكانش وصل للي هو فيه

حرص الفنان صبري فواز على توجيه رسالة دعم للنجم المصري محمد صلاح، بالتزامن مع اقتراب إعلان انتقاله رسميًا إلى نادي طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر صبري فواز عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، تعليقًا مقتضبًا قال فيه: "ماهو لو كان بيسمع كلامكم وبياخد برأيكم.. ماكانش هايبقى محمد صلاح أساسًا"؛ في إشارة إلى دعمه لقرار قائد منتخب مصر، رغم الجدل الذي أثاره انتقاله إلى الدوري التركي.

وكان محمد صلاح قد وصل إلى مدينة إسطنبول على متن طائرة خاصة، حيث ظهر مرتديًا قميص طرابزون سبور، عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة بعد استكمال الإجراءات النهائية.

ومن داخل الطائرة، وجه صلاح رسالة إلى جماهير النادي التركي، قال فيها: "طرابزون في كل مكان"، معبرًا عن حماسه لخوض التجربة الجديدة في مسيرته الكروية.

وأعلن نادي طرابزون سبور التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح، بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة اليوم الأربعاء، عقب اجتياز اللاعب الفحص الطبي واستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.

ومن المنتظر أن يبدأ صلاح مشواره مع فريقه الجديد خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب كبير من جماهير النادي والإعلام التركي لموعد تقديمه رسميًا.