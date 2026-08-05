أحمد سعد يطلق «الألبوم الإلكترو» اليوم.. تجربة موسيقية جريئة

أطلق النجم أحمد سعد اليوم أحدث مشاريعه الغنائية «الألبوم الإلكترو» عبر جميع المنصات الرقمية ومنصات الاستماع، في تجربة موسيقية جديدة تستند إلى موسيقى الـElectro Pop، أحد أبرز الأنماط الموسيقية العالمية، ليقدم ألبومًا مختلفًا.



ويضم الألبوم ست أغنيات هي: «الليلة»، «طايرين»، «9:30»، «محيراني»، «وصل وصل»، و«يا ولا يا ولا». وتنتمي جميعها إلى الهوية الإلكترونية نفسها، مع اختلاف في الإيقاع والمزاج الموسيقي من أغنية إلى أخرى، بما يمنح كل عمل شخصيته الخاصة مع الحفاظ على وحدة الألبوم الفنية.



ويتعاون أحمد سعد في الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، ضمن مشروع يقدم رؤية موسيقية حديثة ترتكز على الإنتاج الإلكتروني المعاصر، مع الحفاظ على أسلوبه الغنائي الذي ارتبط به جمهوره، ليقدم تجربة استماع متكاملة ومتجانسة.



كما أصبحت جميع الأغنيات، إلى جانب الفيديوهات المصورة والبوسترات الرسمية الخاصة بالألبوم، متاحة الآن عبر المنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي.



ويمثل «الألبوم الإلكترو» محطة جديدة في مسيرة أحمد سعد الفنية، يواصل من خلالها تطوير مشروعه الموسيقي وتقديم تجربة تستلهم أحدث الاتجاهات العالمية في موسيقى الـElectro Pop، مع الحفاظ على بصمته الغنائية التي رسخت حضوره لدى الجمهور العربي.